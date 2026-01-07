Il video dei saluti romani durante il presente per i morti di Acca Larentia

Dopo la cerimonia ufficiale del mattino, centinaia di persone si sono ritrovate in serata davanti all'ex sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia. L’incontro ha rappresentato un momento di saluto e commemorazione per i camerati Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, ricordati nel rispetto delle tradizioni e della memoria storica.

Dopo la cerimonia istituzionale del mattino, in serata in centinaia si sono presentati davanti all'ex sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia, per ricordare i camerati Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni.Alle 18:00 in punto - come ogni anno - i nostalgici.

