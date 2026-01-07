Il Viaggio Inaspettato di Checco in Buen Camino

“Buen Camino” segna il ritorno di Checco Zalone con una commedia che unisce l’umorismo italiano alla spiritualità del Cammino di Santiago. Il film racconta un viaggio inaspettato, tra sfide e riflessioni, offrendo uno sguardo autentico sulle esperienze lungo il celebre percorso. Un’opportunità per scoprire un lato diverso del protagonista e immergersi in un’avventura che combina cultura, emozioni e introspezione.

Buen Camino: il viaggio di Checco Zalone che ti strappa il cuore (e una risata) - Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: una commedia esilarante e toccante sul Cammino di Santiago, tra risate irresistibili e momenti di profonda umanità ... leccenews24.it

Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà - Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film corretto che però non osa mai davvero. libero.it

Martina Miliddi nel nuovo film di Checco Zalone Buen Camino il suo ruolo

