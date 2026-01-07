’Il Viaggio di Ulisse’ un racconto sonoro e visivo

Il Viaggio di Ulisse è un racconto sonoro e visivo che ripercorre le avventure dell’eroe greco. L’evento si terrà domenica 11 alle 17 presso il Teatro Comunale ‘Vittorio Alfieri’ di Castelnuovo Berardenga, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente per il pubblico. Un’occasione per conoscere e rivivere uno dei miti più affascinanti della cultura antica.

In scena ‘Il Viaggio di Ulisse’. Un suggestivo racconto sonoro e visivo che ripercorre le avventure del celebre eroe greco, In programma domenica 11 alle 17 al Teatro comunale ‘Vittorio Alfieri’ di Castelnuovo Berardenga. Un lavoro prodotto da Lo Stanzone delle Apparizioni, scritto e diretto da Matteo Marsan. La voce narrante è quella di Gioconda Dragoni, mentre le musiche dal vivo sono di Giacomo Rossi. Le immagini proiettate sono a cura di Riccardo Guasco. La scenografia di Davide Lettieri e le luci e l’audio sono di Giacomo Bartaletti. Lo spettacolo racconta il viaggio che Ulisse ha fatto dalla sua partenza da Itaca alla guerra di Troia, fino alle molteplici peripezie narrate nell’Odissea, culminando nel tanto atteso ritorno a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

