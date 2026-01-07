Il vertice dei Volenterosi per l’Ucraina ha esaminato le prospettive future, inclusa la possibilità di inviare truppe dopo la firma di un accordo di pace. La coalizione si impegna a garantire un’architettura di sicurezza stabile per Kiev, con l’appoggio degli Stati Uniti. L’incontro a Roma rappresenta un passo importante nel dialogo internazionale volto a sostenere la stabilità e la sovranità dell’Ucraina.

Roma, 7 gennaio 2026 – La coalizione dei Volenterosi getta le basi per un’architettura di sicurezza per l ’Ucraina. Ma, come sempre, bisogna tenere conto della reazione della Russia e della “variabile Trump ”. Nonostante il presidente Macron abbia parlato di “progressi considerevoli” e la bozza preveda un monitoraggio da parte degli Stati Uniti in seguito a un eventuale cessate il fuoco, anche la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà truppe sul terreno, a meno che non facciano parte di una missione sotto l’egida delle Nazioni Unite. Macron non ha dubbi. Il vertice dei Volenterosi che si è svolto a Parigi ha trovato un compromesso per un’architettura di sicurezza capace di allontanare il rischio di una nuova invasione russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vertice dei Volenterosi per l’Ucraina, sì alle truppe dopo la pace: “Garanzie Usa per Kiev”

Leggi anche: Ucraina, piano dei volenterosi: sì degli Usa alle garanzie per Kiev. Prima la tregua, poi l’invio dei soldati. Meloni: no truppe italiane

Leggi anche: Il piano dei Volenterosi: "Sì degli Usa alle garanzie per Kiev". Parigi e Londra: tregua, poi i soldati. Meloni: "No a truppe italiane»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vertice dei Volenterosi a Londra, Zelensky da Starmer: "Putin vuole disastro umanitario" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non nasconde la sua preoccupazione per i mesi a venire, parlando con il premier inglese Keir ... tg24.sky.it

Uk, nuovo vertice volenterosi a Londra - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Zelensky: “nessun accordo sul Donbass con USA e Russia”/ Vertice coi Volenterosi “serve unità con UE e Trump” - Come è andato il vertice di Londra tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky: stallo sui negoziati, "azzardo" dalla Francia su Trump. ilsussidiario.net

UCRAINA | "Nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto" al vertice dei Volenterosi di Parigi Meloni "ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particola - facebook.com facebook

Ucraina, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi: “Impegni vincolanti se Mosca attaccherà di nuovo” x.com