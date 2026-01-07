Il Verona ferma il Napoli Conte non completa la rimonta

Il Verona ferma il Napoli con un pareggio per 2-2 al Maradona, nella 19ª giornata di Serie A. I gialloblù, con i gol di Frese e Orban, si sono portati avanti, ma i partenopei hanno reagito con McTominay e Di Lorenzo, evitando una sconfitta interna. La partita ha interrotto la serie vincente del Napoli, mentre l'allenatore Conte non è riuscito a completare la rimonta.

AGI - L' Hellas Verona rallenta la corsa scudetto del Napoli. I campioni d'Italia non vanno oltre il 2-2 contro i gialloblù nel match del Maradona, valevole per la 19esima giornata di Serie A: ai gol di Frese e Orban per il doppio vantaggio scaligero rispondono McTominay e Di Lorenzo, che evitano ai partenopei il ko interno. I padroni di casa spingono subito sull'acceleratore e all'8' sfiorano il vantaggio con una conclusione sul primo palo di Elmas, che viene respinta da Montipò. Dopo un avvio di gara complicato, i veneti reagiscono alla grande e al 16' trovano la rete del vantaggio con una magia di Martin Frese: Niasse arriva sul fondo e crossa per il danese che, di prima intenzione, gira la sfera in porta con un meraviglioso colpo di tacco.

