Il vero finale di ‘Stranger Things 5’ potrebbe arrivare oggi? La teoria del ‘Conformity gate’

Alcune teorie suggeriscono che il finale di ‘Stranger Things 5’ possa essere un’illusione creata da Vecna, il potente antagonista della serie. Rilasciato su Netflix a Capodanno, il finale potrebbe nascondere un inganno, mettendo in discussione la realtà vissuta dai personaggi. Questa teoria, nota come ‘Conformity gate’, invita gli spettatori a riflettere sulla vera conclusione della stagione e sulla manipolazione mentale del nemico.

(Adnkronos) – Il finale della quinta stagione di 'Stranger Things', rilasciato il giorno di Capodanno su Netflix, non sarebbe reale, ma un’illusione creata da Vecna – il mostro interpretato da Jamie Campbell Bower, capace di manipolare i pensieri – in cui i protagonisti credono di essere salvi. È questa la teoria che circola nelle ultime . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

VECNA DIVENTERÀ BUONO nel FINALE di STRANGER THINGS 5 | Teoria e analisi

