Il vento spedisce la mongolfiera contro la linea elettrica

Martedì 6 gennaio a Monguelfo si è verificato un episodio insolito: il vento ha spinto una mongolfiera contro una linea elettrica. Un evento che ha attirato l’attenzione, pur rimanendo un fatto circoscritto e senza conseguenze gravi. La situazione ha evidenziato ancora una volta l’importanza di monitorare le condizioni atmosferiche durante le attività di volo in mongolfiera.

Un fatto decisamente curioso e inconsueto quello capitato ieri, martedì 6 gennaio, in quel di Monguelfo. Erano circa le 11:20 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un intervento abbastanza inusuale: durante la fase di atterraggio di una mongolfiera, la stessa ha toccato, a seguito di.

Mongolfiera tocca i cavi dell'elettricità a causa delle raffiche di vento (FOTO): paura per 7 persone - Una mongolfiera ha toccato i cavi della linea elettrica e poi ha completato un atterraggio di emergenza in un prato. ildolomiti.it

La mongolfiera si schianta contro le linee elettriche e precipita - Il pilota della mongolfiera stava cercando di atterrare in un campo quando una raffica di vento l'ha spinta contro una linea elettrica; il cesto si è staccato dalla mongolfiera, è precipitato per 6- notizie.tiscali.it

