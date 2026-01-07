Il Venezuela potrebbe nascondere un tesoro da 60 miliardi in Bitcoin
Recenti rumors suggeriscono che il Venezuela potrebbe custodire importanti riserve di Bitcoin, valutate intorno ai 60 miliardi di dollari. Oltre alle risorse tradizionali come petrolio e oro, questa possibile scoperta apre nuovi scenari economici. La notizia emerge in un contesto di tensioni internazionali, in particolare dopo l’arresto del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Un approfondimento su queste ipotesi può offrire una panoramica più chiara sulla situazione attuale.
Non solo petrolio e oro, il Venezuela potrebbe avere altre ricchezze nascoste. Da qualche giorno, dall’arresto del Presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, si vocifera di massicce riserve di Bitcoin. Ne parlano diversi siti specializzati, ipotizzando che il Presidente Trump potrebbe porre sotto sequestro le riserve di criptovalute del Venezuela e farle confluire nelle riserve crypto statunitensi, producendo una diminuzione dei quantitativi in circolazione e una corrispondente impennata dei prezzi. Ma il tesoro in Bitcoin del Venezuela corrisponde a verità o sarebbe una fake news? Le opinioni sono divise, ma in molti sono pronti a scommettere che si tratti di una fandonia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
