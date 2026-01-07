Il treno notturno con tetto di vetro per ammirare l'aurora boreale | quanto costerà l'esperienza
Il Midnight Aurora Route in Norvegia offre un’esperienza unica per ammirare l’aurora boreale in modo confortevole. A bordo di un treno con tetto di vetro, i passeggeri potranno godere di viste panoramiche durante il viaggio notturno. Questa iniziativa rappresenta un modo innovativo per osservare uno dei fenomeni naturali più suggestivi, combinando comfort e natura. Ecco quanto potrebbe costare questa esperienza esclusiva.
È in arrivo il Midnight Aurora Route, una sorta di osservatorio in movimento dell'aurora boreale, un treno con tetto di vetro che opererà in Norvegia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
