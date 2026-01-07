il trattato della ue in caso di attacco scatta la difesa comune

Il trattato dell’UE prevede una difesa comune in caso di attacco, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri. La Groenlandia, fino a recenti sviluppi, è stata una regione remota e poco popolata, appartenente al Regno di Danimarca. Questa collaborazione europea mira a garantire sicurezza e stabilità, promuovendo un’azione congiunta tra le nazioni membri. Conoscere le basi di questa alleanza è importante per comprendere il ruolo dell’Unione nel contesto internazionale.

Per cinque secoli solo merluzzi artici. Questo è stata la Groenlandia fino a poco tempo fa. Parte dell’orgoglioso e potente Regno di Danimarca, quando esso, agli inizi dell’800, comprendeva Norvegia, Islanda, Danimarca, l’arcipelago delle Farøer e, appunto la grande isola artica. Poi arrivò Napoleone e Copenhagen fece l’errore di fiancheggiare l’imperatore. Nel 1814 la punizione: la Danimarca perse la Norvegia, ceduta alla Svezia, ma rimase con la Groenlandia e l’Islanda, più le isole Farøer. Poi, nel 1944, un nuovo cambiamento: l’Islanda si rese indipendente mentre la Groenlandia era occupata dagli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

