Il trattato della Ue In caso di attacco scatta la difesa comune
Il trattato dell’UE prevede una difesa comune in caso di attacco, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri. La Groenlandia, fino a recenti sviluppi, è stata una regione remota e poco popolata, appartenente al Regno di Danimarca. Questa collaborazione europea mira a garantire sicurezza e stabilità, promuovendo un’azione congiunta tra le nazioni membri. Conoscere le basi di questa alleanza è importante per comprendere il ruolo dell’Unione nel contesto internazionale.
Per cinque secoli solo merluzzi artici. Questo è stata la Groenlandia fino a poco tempo fa. Parte dell’orgoglioso e potente Regno di Danimarca, quando esso, agli inizi dell’800, comprendeva Norvegia, Islanda, Danimarca, l’arcipelago delle Farøer e, appunto la grande isola artica. Poi arrivò Napoleone e Copenhagen fece l’errore di fiancheggiare l’imperatore. Nel 1814 la punizione: la Danimarca perse la Norvegia, ceduta alla Svezia, ma rimase con la Groenlandia e l’Islanda, più le isole Farøer. Poi, nel 1944, un nuovo cambiamento: l’Islanda si rese indipendente mentre la Groenlandia era occupata dagli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: L’Ue ci illude con la «difesa comune». Il vero obiettivo è intimorire Putin
Leggi anche: “Il caso Albanese è un precedente pericoloso”. Massa, scatta un presidio di difesa in piazza dopo le polemiche
Usa contro Europa, è rischio guerra se Trump attaccherà la Groenlandia (danese)?; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; E ora si sono aperte le porte dell’inferno.
Il trattato della Ue. In caso di attacco scatta la difesa comune - Parte dell’orgoglioso e potente Regno di Danimarca, quando esso, agli inizi dell’800, comprendeva Norvegia, ... quotidiano.net
Volenterosi UE: “Groenlandia appartiene al popolo”/ Bozza Ucraina “ok USA a soldati in caso di attacco russo” - Coalizione dei Volenterosi a Parigi, cosa sappiamo finora: caso Groelandia e passi avanti sulla bozza di pace in Ucraina. ilsussidiario.net
Il Trattato Nordatlantico e lo spettro dell'Art.5 - Di seguito il testo integrale dell'articolo 5 del Trattato: "Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco ... ansa.it
Un sottufficiale dei Carabinieri di 49 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di campagna, nella provincia di Matera. Le prime indagini confermano che si è trattato di un suicidio. Il caso si inserisce in una serie di episodi simili che hanno colpito l’Ar - facebook.com facebook
momento, sapevamo che un caso così grave dovesse essere trattato in una clinica attrezzata. Ci siamo immediatamente attivati e l’abbiamo trasferita in una struttura, dove nonostante i nostri sforzi la piccola si è spenta tra le nostre braccia. Era una femmina pri x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.