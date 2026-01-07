Il tifoso immobile del Congo resiste per 120′ poi gli sfottò e le lacrime | emozioni in Coppa d'Africa

Durante la partita di Coppa d’Africa tra Congo e Algeria, Michel Kuka Mboladinga, noto come

Michel Kuka Mboladinga, il tifoso immobile del Congo chiamato "Lumumba" non ha rinunciato al suo curioso modo di sostenere la squadra anche nel match contro l'Algeria. Più forte delle provocazioni, è crollato nel finale per le emozioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Coppa d’Africa 2025, il tifoso immobile del Congo diventa simbolo nazionale: 90 minuti in silenzio per Lumumba Leggi anche: Il tifoso del Congo immobile come statua mentre intorno a lui c’è il caos: è un omaggio alla storia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il tifoso del Congo che rimane immobile come una statua per tutto il match: le immagini virali; Il tifoso immobile del Congo resiste per 120' poi gli sfottò e le lacrime: emozioni in Coppa d'Africa; Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo assiste immobile a tre partite della Coppa d'Africa: svelato il toccante motivo; Coppa d'Africa 2025, il tifoso immobile del Congo diventa simbolo nazionale: 90 minuti in silenzio per Lumumba. Il tifoso immobile del Congo resiste per 120' poi gli sfottò e le lacrime: emozioni in Coppa d’Africa - Michel Kuka Mboladinga, il tifoso immobile del Congo chiamato "Lumumba" non ha rinunciato al suo curioso modo di sostenere la squadra anche nel ... fanpage.it

Il tifoso del Congo immobile come una statua mentre intorno c’è il caos: è un omaggio alla storia - Michel Kuka Mboladinga è il tifoso della Repubblica Democratica del Congo divenuto virale perché allo stadio ha un modo molto originale di sostenere la sua nazionale durante le partite della Coppa d'A ... fanpage.it

Lumumba, il tifoso del Congo che fa la "statua vivente": immobile per 90' sugli spalti - Il supporter congolese non muove un muscolo per tutta la partita, restando nella stessa posizione del monumento che a Kinshasa celebra il martire dell'indipendenza Patrice Lumumba ... msn.com

#Lumumba si supera: resta immobile per più di 120 minuti! Ma alla fine... Non solo 90 minuti, il tifoso conosciuto come “Lumumba” è rimasto immobile per più di 120 minuti. Al 107’, però, ha abbassato il braccio e il Congo ha subito gol al 119’. x.com

Michel Kuka Mboladinga è il tifoso della Repubblica Democratica del Congo divenuto virale perché allo stadio ha un modo molto originale di sostenere la sua nazionale durante le partite della Coppa d'Africa 2025 in Marocco. Sta fermo, immobile per 90 minut - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.