Il tifoso immobile del Congo resiste per 120&#8242; poi gli sfottò e le lacrime | emozioni in Coppa d'Africa

Durante la partita di Coppa d’Africa tra Congo e Algeria, Michel Kuka Mboladinga, noto come

Michel Kuka Mboladinga, il tifoso immobile del Congo chiamato "Lumumba" non ha rinunciato al suo curioso modo di sostenere la squadra anche nel match contro l'Algeria. Più forte delle provocazioni, è crollato nel finale per le emozioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

