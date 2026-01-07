Il tedoforo del Carlino Luca corona un sogno | Emozione unica portare la fiaccola sotto la neve

Luca, il tedoforo del Carlino, ha realizzato un suo sogno portando la fiaccola sotto la neve. Un momento di grande emozione, simbolo di passione e dedizione. La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici rappresenta un evento di forte richiamo globale, attirando milioni di spettatori e unendo persone di tutto il mondo attraverso lo sport e la tradizione.

di Ugo Bentivogli È il sogno di ogni appassionato di sport. E non solo. La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici estivi è, al mondo, il programma televisivo in assoluto più visto, staccando quella di chiusura e la cerimonia di quelli invernali. E il momento clou è sempre quello: l'ultimo tedoforo che appoggia la fiamma accesa ad Olimpia nel braciere e lo infiamma della linfa vitale dei Giochi. La lunga catena dei tedofori, 10.001 per l'esattezza, da Olimpia a Milano comprende anche Luca Suprani, giornalista del Resto del Carlino, grande appassionato di sport sin da bambino e uno dei 14 "portatori di fiamma" nella tappa forlivese di ieri mattina.

