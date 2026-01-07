Il Teatro Municipale inaugura il nuovo anno con ?ajkovskij e Beethoven
Il Teatro Municipale apre il nuovo anno con un concerto sinfonico dedicato a Tchaikovskij e Beethoven. L’evento, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20:30, fa parte della stagione concertistica e vede l'esibizione della Filarmonica di Modena diretta da Anna Rakitina, riconosciuta tra le interpreti più promettenti a livello internazionale.
Il Teatro Municipale inaugura il nuovo anno con il concerto, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20,30 nell'ambito della Stagione sinfonica, affidato alla Filarmonica di Modena sotto la direzione di Anna Rakitina, tra le più interessanti bacchette della scena internazionale.
