Il sindaco Masci sul nuovo prefetto Carnevale | La sua elevata esperienza sarà un valore aggiunto

7 gen 2026

Il sindaco Masci ha incontrato il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, evidenziando la sua significativa esperienza nel ruolo. Durante l'incontro in Comune, si è instaurato un confronto cordiale e costruttivo, sottolineando come la professionalità del prefetto rappresenti un elemento positivo per il territorio. Masci ha espresso fiducia nel contributo di Carnevale per rafforzare la collaborazione istituzionale e la sicurezza della città.

«Ho avuto il piacere di conoscere il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. È stato un incontro - in Comune - cordiale e proficuo. Ho avuto modo di segnalare alcune situazioni che il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica monitora costantemente, anche su mia indicazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

