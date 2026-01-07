Il sindaco Masci sul nuovo prefetto Carnevale | La sua elevata esperienza sarà un valore aggiunto

Il sindaco Masci ha incontrato il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, evidenziando la sua significativa esperienza nel ruolo. Durante l'incontro in Comune, si è instaurato un confronto cordiale e costruttivo, sottolineando come la professionalità del prefetto rappresenti un elemento positivo per il territorio. Masci ha espresso fiducia nel contributo di Carnevale per rafforzare la collaborazione istituzionale e la sicurezza della città.

«Ho avuto il piacere di conoscere il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. È stato un incontro - in Comune - cordiale e proficuo. Ho avuto modo di segnalare alcune situazioni che il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica monitora costantemente, anche su mia indicazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il sindaco Masci sul nuovo prefetto Carnevale: "La sua elevata esperienza sarà un valore aggiunto" Leggi anche: È Luigi Carnevale il nuovo prefetto di Pescara Leggi anche: Brugnaro: «Congratulazione ad Alberto Stefani, esperienza da sindaco valore aggiunta» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pescara, il sindaco Masci incontra il nuovo Prefetto Carnevale - Il sindaco Masci accoglie il nuovo Prefetto Carnevale: collaborazione e sicurezza al centro del primo incontro istituzionale a Pescara ... abruzzonews.eu

Il sindaco Masci sul nuovo prefetto Carnevale: "La sua elevata esperienza sarà un valore aggiunto" - Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricevuto in Comune il nuovo prefetto Luigi Carnevale ... ilpescara.it

Luigi Carnevale è il nuovo prefetto di Pescara, "orgoglioso di essere qui" - Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Pescara: Luigi Carnevale è stato nominato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 11 dicembre. msn.com

Si rinnova la tradizione nonostante il maltempo, è festa con le unità cinofile al Pala Becci. Il sindaco Masci: «Che gioia per i più piccoli» #ilcentro - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.