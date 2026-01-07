Il settore primario l’unico che manda notizie positive in un anno iniziato male

Il settore primario si distingue come l’unico a offrire segnali positivi in un inizio d’anno difficile. La recente conclusione dell’accordo nell’ambito dell’UE, che riguarda i finanziamenti e i benefici economici per gli agricoltori europei, rappresenta una notizia importante. Questo risultato evidenzia come, anche in tempi complessi, il settore primario possa contribuire a segnare un punto di svolta.

È giusto credere che la notizia della conclusione dell’accordo raggiunto in seno all’UE che verte sui finanziamenti e i benefici economici da destinare agli agricoltori europei, sia la prima azione pubblica positiva del 2006. Della stessa non solo gli europei, ma buona parte dell’umanità, potrà prendere in seria considerazione il contenuto della stessa per quanto concerne i propri programmi e piani che intendono realizzare nel futuro prossimo. Senza entrare nei particolari minuti, si può comunque affermare che la sostaziosa dotazione finanziaria della stessa – 45 miliardi – permetterà di realizzare senza particolari sforzi quanto contemplato nelle voci di spesa agevolabili in essa descritte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Matteo Trentin: “Vado avanti di anno in anno. Il male del ciclismo attuale è che non aspetta i giovani”

Leggi anche: Mkhitaryan sulla stagione dei nerazzurri: «Abbiamo iniziato non male. Direi che potevamo iniziare anche meglio…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sei titolare di un'azienda che opera nel settore primario Sei un agriturismo che effettua attività di somministrazione pasti Hai un'azienda agricola con trasformazione e vendita diretta Sco - facebook.com facebook

Legge di Bilancio: risposte concrete per agricoltura e pesca. Scorri le immagini per conoscere nel dettaglio le misure più importanti a sostegno del settore primario. x.com