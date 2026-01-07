Il risparmio delle famiglie cresce di oltre 266 miliardi Unimpresa | Risultato favorito dalla stabilità politica

Nel 2025, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è aumentata del 4,5%, contribuendo a un risparmio complessivo superiore ai 266 miliardi di euro. Secondo Unimpresa, questo risultato è stato favorito dalla stabilità politica del paese. Un segnale positivo che riflette una crescente fiducia nelle prospettive economiche dell’Italia, sia a livello individuale che collettivo.

Non solo i mercati, anche nelle famiglie cresce la fiducia nell'Italia. È ciò che emerge dall'analisi dati della ricchezza finanziaria degli italiani, che nel 2025 è cresciuta del 4,5%, passando da 5.881,6 a 6.148,2 miliardi. In termini assoluti, una crescita complessiva di 266,6 miliardi di euro. «Un incremento rilevante, rispetto al 2024, che si accompagna a una profonda ricomposizione dei portafogli, segnata da una graduale riduzione della liquidità improduttiva e da un rafforzamento degli investimenti finanziari più dinamici», si legge nel report del Centro studi di Unimpresa, che scatta la fotografia.

