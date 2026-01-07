Il rendering del nuovo ospedale unico dell’Asl To5 a Cambiano progettato con il supporto dell’intelligenza artificiale

La Regione Piemonte e l'Asl To5 hanno recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ospedale unico di Cambiano, supportato dall’intelligenza artificiale. La conclusione della Conferenza dei servizi conferma l’avvio delle fasi successive di progettazione e realizzazione. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari nella zona, garantendo strutture moderne e sostenibili.

La Regione Piemonte e l'Asl To5 annunciano che si è conclusa con parere positivo la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale unico dell'Asl To5 a Cambiano. Si tratta di un'infrastruttura strategica destinata a diventare il punto di.

