Il record a Fognano | 25 centimetri Le previsioni del meteorologo | Stanotte si scenderà a -5 gradi

A Fognano si registra un accumulo di 25 centimetri di neve. Secondo le previsioni del meteorologo, le temperature scenderanno fino a -5°C durante la notte. Nonostante le variazioni nei quantitativi di neve tra le diverse zone, gli esperti avevano anticipato l’arrivo di questo episodio nevoso, che si è verificato puntualmente secondo le aspettative.

Seppur con accumuli diversi a seconda delle zone, gli esperti avevano previsto l’arrivo della neve già da alcuni giorni, e puntualmente è arrivata. A tracciare un bilancio relativo agli effetti provocati dalla cosiddetta ‘dama bianca’ è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti): "I primi fiocchi – osserva – hanno fatta la loro comparsa circa a metà della notte, per poi intensificarsi nelle ore successive. Per quanto riguarda gli accumuli, sul Lughese occidentale e Faentino si sono raggiunti e in diversi casi superati i 10 centimetri, mentre nella restante parte della provincia, in modo particolare sul settore orientale e settentrionale nonché lungo il litorale, il manto nevoso ha raggiunto altezze molto inferiori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

