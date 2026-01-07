Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 7 gennaio 2026 è di 0,12096 €/kWh. In questa pagina si può consultare l’andamento e le variazioni orarie del prezzo, offrendo un'informazione chiara e aggiornata sul mercato energetico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 7 Gennaio 2026, si attesta a 0,12096 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 6 Gennaio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,10021 €kWh (ore 2) mentre il massimo ha raggiunto 0,14223 €kWh (ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della primissima mattina (in particolare tra l’1 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nelle prime ore della sera, tra le 18 e le 20. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 07012026 0,12096 +0,00591 06012026 0,11506 -0,00757 05012026 0,12262 +0,01618 04012026 0,10666 +0,00222 03012026 0,10415 -0,00093 02012026 0,10507 -0,00137 01012026 0,10644 -0,00342 31122025 0,10987 +0,00082 30122025 0,10905 -0,00461 29122025 0,11366 +0,00929 28122025 0,10438 +0,00149 27122025 0,10289 -0,00439 26122025 0,10728 +0,00051 25122025 0,10676 -0,00349 24122025 0,11026 -0,00325 23122025 0,11350 -0,00027 22122025 0,11377 +0,00615 21122025 0,10763 -0,00489 20122025 0,11252 -0,00658 19122025 0,11910 -0,00129 18122025 0,12039 +0,00025 17122025 0,12014 -0,00169 16122025 0,12183 +0,00510 15122025 0,11672 +0,00908 14122025 0,10764 +0,00016 13122025 0,10763 +0,00735 12122025 0,11539 -0,00154 11122025 0,11692 -0,00217 10122025 0,11909 -0,00590 09122025 0,11499 +0,00925 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,11157 Dicembre 2025 0,11549 Novembre 2025 0,11709 Ottobre 2025 0,11104 Settembre 2025 0,10908 Agosto 2025 0,10879 Luglio 2025 0,11313 Giugno 2025 0,11178 Maggio 2025 0,09358 Aprile 2025 0,09985 Marzo 2025 0,12055 Febbraio 2025 0,15036 Gennaio 2025 0,14400 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

