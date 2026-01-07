Il presunto killer di Alessandro Ambrosio 3 mesi fa aveva devastato un negozio a Udine poi era stato rilasciato
Tre mesi fa, Marin Jelenic, 36enne croato, aveva causato ingenti danni a un negozio di Udine durante un episodio di violenza legato a un furto di birre. Successivamente, era stato rilasciato. Recentemente, è stato sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di Alessandro Ambrosio. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione delle misure di sicurezza e sulla sorveglianza delle persone coinvolte.
Il 36enne croato Marin Jelenic finì in manette a Udine, all’interno di un supermercato Conad di viale Vittorio Veneto, dopo una violenta esplosione di rabbia scoppiata per un furto di birre. Venne subito rilasciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il presunto killer fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato: perché il capotreno è stato ucciso
Leggi anche: Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate, fermato il killer che era stato rilasciato: è Marin Jelenik. Come è stato catturato
Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto assassino a Desenzano del Garda: Marin Jelenic è accusato dell'omicidio; Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. Il sospettato fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato; Bologna, le immagini del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio; Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano.
Chi è Marin Jelenic, l'uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Marin Jelenic, l'uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio ... tg24.sky.it
Preso il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic fermato a Desenzano: la lunga fuga - Fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate a Bologna ... virgilio.it
Cattura di Marin Jelenic, il killer del capotreno Alessandro Ambrosio - La cattura di Marin Jelenic segna la fine di una fuga allarmante e solleva interrogativi sulla sicurezza nel settore ferroviario. notizie.it
Il questore Sartori interviene ricostruendo il momento dell'arresto del presunto killer del capotreno, a Desenzano: «Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti di pattuglia che, in allerta dopo l'allarme diffuso in ambito nazionale, hanno deciso di effettuare il c - facebook.com facebook
#TG2000 - #Bologna, arrestato il presunto killer del #capotreno. #Sciopero in Emilia #7gennaio #treni #EmiliaRomagna #cronaca #news #Tv2000 @tg2000it x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.