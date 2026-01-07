Il ponte Vecchio torna indietro | ripristinati i vecchi orari

A partire da mercoledì 7 gennaio, il ponte Azzone Visconti di Lecco ripristina gli orari abituali dopo le festività natalizie. Da questa data, il transito sul viadotto medievale sarà consentito solo nei giorni feriali in entrata, tornando alle modalità di funzionamento precedenti. La riapertura consente di riprendere il normale flusso di traffico, rispettando le consuete limitazioni orarie.

