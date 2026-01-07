Il piano dei Volenterosi | Sì degli Usa alle garanzie per Kiev Parigi e Londra | tregua poi i soldati Meloni | No a truppe italiane

Venti sette leader mondiali hanno sottoscritto una dichiarazione che garantisce sicurezza per la pace in Ucraina, con particolare attenzione alle garanzie di stabilità. Parigi e Londra propongono una tregua prima di inviare truppe, mentre l’Italia mantiene una posizione di neutralità, con il presidente Meloni che ribadisce il no alle truppe italiane. Un quadro internazionale in evoluzione che richiede attenzione e analisi approfondite.

Ventisette capi di Stato hanno firmato una dichiarazione sulle «robuste garanzie di sicurezza per una solida e durevole pace in Ucraina». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

