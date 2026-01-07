Il petrolio del Venezuela torna sul mercato E i prezzi crollano
Il petrolio del Venezuela torna sul mercato, causando un calo dei prezzi globali. Dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che il Venezuela consegnerà tra i 30 e i 50 milioni di barili di greggio, i mercati hanno registrato una diminuzione dell'1% circa. Questa notizia evidenzia come gli sviluppi geopolitici possano influenzare i prezzi dell'energia a livello internazionale.
I prezzi del petrolio sono crollati di oltre l'1% dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Venezuela avrebbe consegnato agli Usa dai 30 ai 50 milioni di barili di greggio bloccato dal Paese latinoamericano. Greggio bloccato su petroliere e in depositi a causa delle sanzioni emanate in passato proprio da Washington. Ora gli Usa potrebbero immettere sul mercato fino a 3 miliardi di dollari di petrolio venezuelano bloccato. Una mossa destinata ad aumentare enormemente l'offerta e che rischia di avere un impatto negativo sui prezzi del greggio, che lo scorso anno hanno registrato il calo annuale più marcato dai tempi della pandemia di Covid e potrebbero crollare ulteriormente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
