Il petrolio del Venezuela torna sul mercato, causando un calo dei prezzi globali. Dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che il Venezuela consegnerà tra i 30 e i 50 milioni di barili di greggio, i mercati hanno registrato una diminuzione dell'1% circa. Questa notizia evidenzia come gli sviluppi geopolitici possano influenzare i prezzi dell'energia a livello internazionale.

I prezzi del petrolio sono crollati di oltre l'1% dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Venezuela avrebbe consegnato agli Usa dai 30 ai 50 milioni di barili di greggio bloccato dal Paese latinoamericano. Greggio bloccato su petroliere e in depositi a causa delle sanzioni emanate in passato proprio da Washington. Ora gli Usa potrebbero immettere sul mercato fino a 3 miliardi di dollari di petrolio venezuelano bloccato. Una mossa destinata ad aumentare enormemente l'offerta e che rischia di avere un impatto negativo sui prezzi del greggio, che lo scorso anno hanno registrato il calo annuale più marcato dai tempi della pandemia di Covid e potrebbero crollare ulteriormente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il petrolio del Venezuela torna sul mercato. E i prezzi crollano

Leggi anche: Il caos in Venezuela non cambia il mercato del petrolio

Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro: le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Venezuela e quell’incognita sul prezzo del petrolio: gli scenari dopo il blitz Usa; Trump: il Venezuela ceda fino a 50 milioni di barili agli Usa. Petrolio e Cina in rosso: cosa teme il mercato; Venezuela shock e petrolio: la settimana che testa i mercati; Venezuela, ecco quali possono essere le conseguenze sul prezzo del petrolio.

Il petrolio del Venezuela torna sul mercato. E i prezzi crollano - I prezzi del petrolio sono crollati di oltre l'1% dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Venezuela avrebbe ... iltempo.it