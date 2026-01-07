Il party anni ’80 che ha incendiato la Milano più esclusiva
Un evento che ha portato gli anni ’80 al centro della scena milanese più esclusiva. Allo Spazio Spiga, la serata ha unito moda, musica e performance, creando un’atmosfera unica e raffinata. Un compleanno diventato un vero e proprio momento culturale, capace di coinvolgere e sorprendere gli ospiti in un contesto elegante e ricercato.
Una notte iper scenografica allo Spazio Spiga tra moda iconica, musica leggendaria, performance spettacolari e protagonisti assoluti che hanno trasformato un compleanno in un evento culturale destinato a lasciare il segno. Milano continua a dimostrare una sorprendente capacità di reinventare il proprio passato quando decide di evocarlo con personalità e gusto contemporaneo. Nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, lo Spazio Spiga ha accolto una celebrazione notturna che ha rapidamente superato i confini di un semplice compleanno, trasformandosi in uno degli appuntamenti mondani più commentati della stagione.
