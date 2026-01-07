Il paesaggio dell’informazione | a Botrugno il fondatore di Italia che Cambia Daniel Tarozzi
Il 9 gennaio a Botrugno, Daniel Tarozzi, fondatore di Italia che Cambia, parteciperà a un incontro presso la Biblioteca comunale. L’evento, inserito nella Scuola di Paesaggio, offrirà l’occasione di approfondire il ruolo dell’informazione nel contesto locale e nazionale, promuovendo un dialogo aperto e riflessivo sui cambiamenti sociali e culturali legati alla comunicazione. L’appuntamento è alle ore 18 in piazza Indipendenza.
BOTRUGNO - Il giornalista Daniel Tarozzi, fondatore del progetto nazionale Italia che Cambia, sarà ospite a Botrugno venerdì 9 gennaio (alle ore 18 presso la Biblioteca comunale - Palazzo Marchesale in piazza Indipendenza) per un incontro pubblico nell’ambito della Scuola di Paesaggio per le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Il nuovo Knives Out cambia atmosfera: niente ville sul mare, questa volta il mistero nasce tra i banchi di una piccola chiesa. E nel trailer Daniel Craig ha già capito che qualcosa non torna…
Leggi anche: L’Italia che cambia. La rivoluzione digitale del fisco e il calo dell’evasione
Pale eoliche nelle Preserre, Alecci dice no: rischio per il paesaggio e lo sviluppo turistico: Un no netto, deciso e compatto. È la posizione espressa dal consigliere regionale e capogruppo del Partito democratico, Ernesto Alecci, contro l’ipotesi di realizzazione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.