Il paesaggio dell’informazione | a Botrugno il fondatore di Italia che Cambia Daniel Tarozzi

Il 9 gennaio a Botrugno, Daniel Tarozzi, fondatore di Italia che Cambia, parteciperà a un incontro presso la Biblioteca comunale. L’evento, inserito nella Scuola di Paesaggio, offrirà l’occasione di approfondire il ruolo dell’informazione nel contesto locale e nazionale, promuovendo un dialogo aperto e riflessivo sui cambiamenti sociali e culturali legati alla comunicazione. L’appuntamento è alle ore 18 in piazza Indipendenza.

