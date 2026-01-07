Il nuovo volto dei narcos colombiani

Il panorama dei narcos colombiani sta evolvendo, spostando l’attenzione da figure iconiche come Escobar e i cartelli storici a nuove dinamiche e reti emergenti. Per anni, l’immaginario collettivo ha associato la Colombia a un’immagine monolitica di potere e violenza, ma oggi si assiste a un cambiamento nei modelli e nelle organizzazioni criminali. Questo nuovo volto riflette una realtà complessa e in continua trasformazione, meno visibile ma altrettanto significativa.

Per anni l'immaginario collettivo ha associato la Colombia alla figura monolitica del cartello: Medellín, Cali, i fratelli Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar. Oggi quella stagione è finita, ma non il narcotraffico. Anzi, l'industria della coca si è frammentata in una costellazione di gruppi che controllano territori, rotte e laboratori con una struttura più liquida, più moderna e, in molti casi, ancora più difficile da contrastare. Il "cartello colombiano" non è più un'unica cupola, ma un ecosistema criminale plurale, dove interessi locali, guerriglie, ex paramilitari e broker internazionali si intrecciano senza sosta.

