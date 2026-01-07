Il nuovo Tony Manero alla Choruslife Arena | Sale la febbre del sabato sera

Al Choruslife Arena arriva il nuovo spettacolo dedicato a Tony Manero. L’attore protagonista si impegna a ricreare fedelmente l’iconico personaggio interpretato da John Travolta, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e rispettosa dell’immaginario collettivo. Un appuntamento che promette di riportare in scena l’atmosfera del celebre sabato sera, mantenendo sobrietà e attenzione ai dettagli.

“Vestire i panni di Tony Manero è una grande responsabilità. Nel film su cui si basa questo spettacolo il ruolo è stato interpretato da un gigante come John Travolta e appartiene all’immaginario collettivo: il mio obiettivo è rappresentarlo nel modo più fedele possibile a ciò che le persone si aspettano”. Così l’attore, cantante e ballerino Simone Sassudelli, protagonista de “La febbre del sabato sera – Il musical”, illustra lo spettacolo che lo porterà alla ChorusLife Arena, a Bergamo, venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21. Questo artista, classe 1995, è originario di Vigolo Vattaro, piccolo paese della provincia di Trento: animato da un grande amore per la recitazione, il canto e il ballo, si è diplomato alla Scuola del Musical di Milano e ha perfezionato gli studi all’AMDA – American Musical and Dramatic Academy di Los Angeles. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

