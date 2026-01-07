Il nuovo Tony Manero alla Choruslife Arena | Sale la febbre del sabato sera
Al Choruslife Arena arriva il nuovo spettacolo dedicato a Tony Manero. L’attore protagonista si impegna a ricreare fedelmente l’iconico personaggio interpretato da John Travolta, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e rispettosa dell’immaginario collettivo. Un appuntamento che promette di riportare in scena l’atmosfera del celebre sabato sera, mantenendo sobrietà e attenzione ai dettagli.
“Vestire i panni di Tony Manero è una grande responsabilità. Nel film su cui si basa questo spettacolo il ruolo è stato interpretato da un gigante come John Travolta e appartiene all’immaginario collettivo: il mio obiettivo è rappresentarlo nel modo più fedele possibile a ciò che le persone si aspettano”. Così l’attore, cantante e ballerino Simone Sassudelli, protagonista de “La febbre del sabato sera – Il musical”, illustra lo spettacolo che lo porterà alla ChorusLife Arena, a Bergamo, venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21. Questo artista, classe 1995, è originario di Vigolo Vattaro, piccolo paese della provincia di Trento: animato da un grande amore per la recitazione, il canto e il ballo, si è diplomato alla Scuola del Musical di Milano e ha perfezionato gli studi all’AMDA – American Musical and Dramatic Academy di Los Angeles. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical”
Leggi anche: La febbre del sabato sera, Tony Manero danza sotto le luci del Teatro Municipale
Il nuovo Tony Manero alla ChorusLife Arena: “Sale La febbre del sabato sera”; La ChorusLife Arena in “Night Fever”: il musical che riporta in scena la magia della disco con John Travolta; «Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi»; Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi.
Il nuovo Tony Manero alla Choruslife Arena: “Sale la febbre del sabato sera” - L’attore, cantante e ballerino Simone Sassudelli illustra il musical che lo vedrà in scena nel ruolo del protagonista venerdì 9 e sabato 10 gennaio. bergamonews.it
«Nella danza di Tony Manero il coraggio di osare per scoprire sè stessi» - Il 9 e il 10 gennaio ChorusLife Arena arriva «La febbre del sabato sera»: una storia ballata sulla gioventù nel mondo delle discoteche anni ’70. ecodibergamo.it
Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical” - Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film Paramount/RSO e sulla sto ... bergamonews.it
Black Sabbath, Tony Iommi annuncia un nuovo album solista: uscirà nel corso del 2026 Il rocker inglese ha dichiarato che il disco uscirà il prossimo anno, ponendo fine a una lunga attesa durata oltre vent’anni - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.