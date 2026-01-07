Domenica alle 17, l’Arezzo si prepara ad affrontare il Pontedera nella prima partita del 2026 al Comunale. La squadra continua il suo percorso di preparazione in vista di questa sfida, che rappresenta un importante momento di inizio stagione. Tra le novità, il ritorno di Cianci, che potrebbe influire sullo sviluppo del match. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla formazione e le strategie in campo.

Prosegue la preparazione dell’ Arezzo in vista della prima partita del 2026 al Comunale, quella di domenica alle ore 17.30 contro il Pontedera fanalino di coda del girone B. La squadra si è allenata anche ieri, per l’Epifania, con una seduta mattutina al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino. Il programma di ieri ha previsto attivazione fisica, partita a tema, possessi palla e, in chiusura, una partita a ranghi contrapposti. Il gruppo ha lavorato con buona intensità, alternando esercitazioni tecniche e situazionali. Nelle prossime sedute, a partire da quella di questa mattina – stavolta al Centro Sportivo Le Caselle – Cristian Bucchi studierà anche le opzioni migliori per sopperire alle pesanti assenze di Gilli, Mawuli e Ravasio, tutti squalificati dopo la trasferta di Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Domenica il Pontedera. C’è il ritorno di Cianci

Leggi anche: Dubickas illude, Cianci risponde: pari Arezzo. Migliardi fa volare il Pontedera

Leggi anche: Campionato. Il Pontedera chiama i tifosi: "Domenica partita vitale»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NT - TRAGUARDI INFORMATIVI In questa domenica di Festa, caratterizzata da serie criticità, la Befana regala al Notiziario Tiburtino, con ampio margine, il taglio del traguardo dei 25.000 followers, graditissima conferma all'impegno quotidiano dell'Informazio - facebook.com facebook