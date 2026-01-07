Il Nobel che divide Machado dedica il Premio a Trump e prepara il suo ritorno a Caracas

Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, ha annunciato il suo ritorno in Venezuela, evidenziando le tensioni politiche nel paese. In un’intervista a Fox News, la leader dell’opposizione ha dichiarato di voler rientrare al più presto, dopo la cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro da parte delle forze americane. La sua decisione suscita attenzione sul futuro politico venezuelano e sulle dinamiche internazionali coinvolte.

Recentemente insignita del Nobel per la Pace, la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha annunciato in un’intervista a Sean Hannity su Fox News la sua intenzione di tornare in Venezuela “il prima possibile”, dopo la cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro da parte delle forze americane. Machado, che ha vissuto per mesi in clandestinità e che l'11 dicembre scorso si era recata in Norvegia per ritirare il Nobel, ha espresso profonda gratitudine per il ruolo degli Stati Uniti nel rimuovere Maduro dal potere, arrivando a dedicare simbolicamente il suo premio a Donald Trump, definendo l’operazione una tappa storica nella lotta contro la tirannia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Nobel che divide. Machado dedica il Premio a Trump e prepara il suo ritorno a Caracas Leggi anche: Venezuela, premio Nobel per la Pace Machado invoca l'intervento militare americano, nel frattempo Trump prepara l'attacco Leggi anche: Venezuela, il Premio Nobel per la Pace Machado appoggia Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico" | Maduro: "Nessuno ci toglierà la democrazia" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Nobel che divide. Machado dedica il Premio a Trump e prepara il suo ritorno a Caracas - La gratitudine della leader dell’opposizione venezuelana per l’intervento americano si scontra con la decisione dell’Amministrazione di affidarsi alla vecchia guardia chavista per governare la ... ilfoglio.it

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado dedica il premio al suo popolo e a Trump - Il Nobel per la pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. primaonline.it

Nobel per la pace a María Corina Machado (che dedica il premio a Trump). La Casa Bianca: «Scelta politica» - Il Nobel per la Pace è stato assegnato a María Corina Machado, 58 anni, in Venezuela coraggiosa leader dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro. ilmessaggero.it

Primo Nobel italiano per la letteratura, Giosuè Carducci fu il "leone" della poesia, capace di unire la potenza della storia e del mito alla dolce nostalgia per la sua terra maremmana. #GiosuèCarducci #PoesiaItaliana #PremioNobel #Letteratura #Maremma # - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.