Il no dell’Italia a Trump sulla Groenlandia e il tentativo di mediazione | più Nato nell’Artico

L’Italia si è opposta alla proposta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia, mantenendo una posizione di neutralità e dialogo. Nel contesto geopolitico dell’Artico, cresce l’importanza della cooperazione tra alleanze come la NATO, per affrontare le nuove sfide di sicurezza e clima. Questo episodio evidenzia come, anche in momenti di tensione, sia possibile promuovere il ruolo di mediazione e equilibrio nelle relazioni internazionali.

L’arte dell’incoerenza, nella grammatica trumpiana, è una caratteristica purtroppo rara, come le famose terre, e se c’è una lezione che merita di essere compresa dai primi dodici mesi del trumpismo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il no dell’Italia a Trump sulla Groenlandia e il tentativo di mediazione: più Nato nell’Artico Leggi anche: Starmer a Trump: "Giù le mani dalla Groenlandia". Tensione nell'artico Leggi anche: La Realpolitik di Meloni: linea pragmatica sulla Groenlandia. “Presenza occidentale nell’Artico” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il no dell'Italia a Trump sulla Groenlandia e il tentativo di mediazione: più Nato nell'Artico - Avere un pontiere come la premier italiana potrebbe essere utile, sempre che quel pontiere esista no ... ilfoglio.it

Trump ha desistito sulla conquista della Groenlandia? Solo a parole - È singolare, data l’importanza attribuita all’alba del suo secondo mandato alla necessità di controllare “in un modo o nell’altro” la Groenlandia, che l’isola e più in generale l’Artico non compaiano ... huffingtonpost.it

Trump, la Groenlandia e la Nato tra fantapolitica e Realpolitik - “Non sono felice che la Russia stia bombardando da pazzi l’Ucraina”, ha detto Trump. ilfoglio.it

Perché Trump vuole conquistare la Groenlandia: Cina, USA e la guerra silenziosa dell’Artico

In una dichiarazione congiunta martedì i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso il loro sostegno alla Danimarca di fronte alle rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. Si sono aggiunti poi Paesi Bassi e Po - facebook.com facebook

Mi chiedo cosa attenda la Presidente del Consiglio a chiamare la premier danese (e a farlo sapere) per manifestarle la piena solidarietà e il sostegno dell’Italia a un suo partner europeo, minacciato dalle dichiarazioni annessioniste di Trump e del suo entoura x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.