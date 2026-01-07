Il neo prefetto Aprea | Condivisione e gioco di squadra per affrontare le problematiche

Il neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, sottolinea l'importanza di collaborazione e spirito di squadra nel suo mandato. Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, evidenzia come cultura, condivisione e sinergia siano fondamentali per affrontare con efficacia le sfide del territorio. Un approccio che punta alla partecipazione attiva e al lavoro condiviso per promuovere il benessere della comunità brindisina.

"L’umanità del prefetto . Guido Aprea" - "Sin dal suo insediamento, il Prefetto Aprea ha saputo interpretare il proprio ruolo con un equilibrio, agendo non solo come autorevole garante della legalità, ma come interlocutore attento e di ... lanazione.it

Il saluto di Guido Aprea. La ‘casa’ diventata di vetro con il Prefetto del dialogo - Al suo posto arriverà da Chieti Gaetano Cupello, giurista di lunga esperienza. msn.com

Il nuovo Prefetto della provincia di Brindisi Guido Aprea si presenta alla cittadinanza: appuntamento il 7 gennaio in Prefettura - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.