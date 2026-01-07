Il neo prefetto Aprea | Condivisione e gioco di squadra per affrontare le problematiche
Il neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, sottolinea l'importanza di collaborazione e spirito di squadra nel suo mandato. Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, evidenzia come cultura, condivisione e sinergia siano fondamentali per affrontare con efficacia le sfide del territorio. Un approccio che punta alla partecipazione attiva e al lavoro condiviso per promuovere il benessere della comunità brindisina.
BRINDISI – Cultura, squadra, condivisione. Queste le parole più ricorrenti, nelle prime dichiarazioni ufficiali di Guido Aprea, da prefetto di Brindisi. L'alto funzionario si è insediato questa mattina. Nel pomeriggio ha incontrato i giornalisti. Il 59enne, originario di Bari, è tornato nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Riconoscimento al prefetto Aprea per l’attività contro le infiltrazioni
Leggi anche: “Il corpo e l'identità dell'adolescente nell'era digitale”: come affrontare le nuove problematiche giovanili
Il neo prefetto Aprea: "Condivisione e gioco di squadra per affrontare le problematiche" - Oggi l'insediamento del nuovo prefetto di Brindisi: "La cultura fondamentale nel contrasto all'illegalità". brindisireport.it
"L’umanità del prefetto . Guido Aprea" - "Sin dal suo insediamento, il Prefetto Aprea ha saputo interpretare il proprio ruolo con un equilibrio, agendo non solo come autorevole garante della legalità, ma come interlocutore attento e di ... lanazione.it
Il saluto di Guido Aprea. La ‘casa’ diventata di vetro con il Prefetto del dialogo - Al suo posto arriverà da Chieti Gaetano Cupello, giurista di lunga esperienza. msn.com
Il nuovo Prefetto della provincia di Brindisi Guido Aprea si presenta alla cittadinanza: appuntamento il 7 gennaio in Prefettura - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.