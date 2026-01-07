Il Napoli trema ma completa la rimonta a metà | 2-2 col Verona Blitz targato Krstovic dell' Atalanta a Bologna
Il Napoli ottiene un pareggio per 2-2 contro il Verona, con reti di Frese, Orban, McTominay e Di Lorenzo. La partita è stata equilibrata, ma il risultato lascia il team in una posizione di incertezza. Nel frattempo, l’Atalanta ha conquistato una vittoria importante a Bologna, segnando un momento cruciale nel campionato. La situazione delle squadre rimane aperta e in evoluzione, con molte sfide ancora da affrontare.
NAPOLI-VERONA 2-2 Marcatori: 16'pt Frese, 28'pt Orban (rig); 9'st McTominay, 37'st Di Lorenzo.. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 5; Politano 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Gutierrez 5 (10'st Spinazzola 6); Elmas 5 (18'st Marianucci 6.5), Hojlund 5.5, Lang 5.5 (31'st Lucca 5.5). In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
