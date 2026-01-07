Il Napoli trema ma completa la rimonta a metà | 2-2 col Verona Blitz targato Krstovic dell' Atalanta a Bologna

Il Napoli ottiene un pareggio per 2-2 contro il Verona, con reti di Frese, Orban, McTominay e Di Lorenzo. La partita è stata equilibrata, ma il risultato lascia il team in una posizione di incertezza. Nel frattempo, l’Atalanta ha conquistato una vittoria importante a Bologna, segnando un momento cruciale nel campionato. La situazione delle squadre rimane aperta e in evoluzione, con molte sfide ancora da affrontare.

Il Napoli inciampa nel Verona: finisce 2-2. Gli azzurri non riescono a ribaltarla, amaro in bocca per una rimonta a metà con... brivido finale - 0 grazie a Frese e al rigore di Orban: McTominay e Di Lorenzo evitano la prima sconfitta al Maradona, ma alla fine è l'Hellas con Giovane a sfiorare la vittoria ... msn.com

Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... corrieredellosport.it

Neres si ferma e il Napoli trema in vista dell’Inter: oggi gli esami - facebook.com facebook

#Neres si ferma e il Napoli trema in vista dell’Inter: oggi gli esami x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.