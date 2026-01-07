Il Napoli privo di Neres proverà a ribadire la legge del Maradona
Il Napoli, senza Neres, affronta il Verona oggi alle 18.30 allo stadio Maradona, in una partita condizionata dalla pioggia. L’obiettivo dei partenopei è mantenere la loro continuità in campionato, con Conte che conferma Buongiorno in difesa. Una sfida importante per il Napoli, deciso a confermare la propria forza davanti al proprio pubblico.
Il Napoli ospita il Verona alle 18.30. In un Maradona bagnato dalla pioggia, Conte rilancia Buongiorno in difesa. A sinistra giocherà Gutiérrez favorito su Spinazzola. In attacco Lang prende il posto dell'infortunato Neres. Zanetti è orientato a schierare Gagliardini al posto di Al Musrati, Bradaric dovrebbe sostituire Frese nel ruolo di esterno sinistro. Il Napoli opererà dei cambi rispetto al match di Roma. Rispetto alla squadra vittoriosa all'Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede Buongiorno al posto di Juan Jesus. Occasione a sinistra a centrocampo per Gutiérrez, quest'ultimo è favorito su Spinazzola.
Il Napoli è di nuovo privo di energie e in difficoltà atletica, dopo la Juventus si è scaricato. Forse il centrocampo a due non fa per Elmas. Tanti errori tecnici. Di Cesare Gridelli e Guido Trombetti - facebook.com facebook
Il #Napoli senza Neres si affida a Lang: contro il Verona per "conquistarsi" anche l'Inter x.com
