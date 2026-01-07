Il Napoli privo di Neres proverà a ribadire la legge del Maradona

Da gbt-magazine.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli, senza Neres, affronta il Verona oggi alle 18.30 allo stadio Maradona, in una partita condizionata dalla pioggia. L’obiettivo dei partenopei è mantenere la loro continuità in campionato, con Conte che conferma Buongiorno in difesa. Una sfida importante per il Napoli, deciso a confermare la propria forza davanti al proprio pubblico.

Il Napoli ospita il Verona alle 18.30. In un Maradona bagnato dalla pioggia, Conte rilancia Buongiorno in difesa. A sinistra giocherà Gutiérrez favorito su Spinazzola. In attacco Lang prende il posto dell’infortunato Neres. Zanetti è orientato a schierare Gagliardini al posto di Al Musrati, Bradaric dovrebbe sostituire Frese nel ruolo di esterno sinistro. Il Napoli opererà dei cambi rispetto al match di Roma. Rispetto alla squadra vittoriosa all’Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede  Buongiorno  al posto di  Juan Jesus. Occasione a sinistra a centrocampo per  Gutiérrez, quest’ultimo è favorito   su  Spinazzola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

il napoli privo di neres prover224 a ribadire la legge del maradona

© Gbt-magazine.com - Il Napoli privo di Neres proverà a ribadire la legge del Maradona

Leggi anche: Politano resta in panchina, è il Napoli di Neres e Lang: Conte si affida alla legge del campo, o meritocrazia

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.