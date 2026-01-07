Il Napoli non gioca solo contro le avversarie gioca contra tutti la denuncia di Maradona ancora attuale

L’affermazione di Maradona, “Il Napoli non gioca solo contro le avversarie, gioca contra tutti”, sottolinea il senso di sfida e dedizione che da sempre accompagna la squadra. Questa citazione, pronunciata con modestia e passione, rimane attuale e rappresenta l’identità del club e dei suoi tifosi. Un richiamo alla forza e alla determinazione che caratterizzano il Napoli, anche in momenti complessi.

«Il Napoli non gioca solo contro le avversarie, gioca contra tutti». Disse proprio così, contra. Maradona lo diceva piano, passatemi la citazione. Napoli-Verona 2-2. Piove. Pioggia fitta sul Maradona, sulla tangenziale, sulle imprecazioni di una partita alle 18.30 di mercoledì. Non solo acqua: il fiume delle lacrime dei giornali del Nord. Settimane di polemiche anticipate, torti millantati. Qui il Napoli viene davvero penalizzato, ma diciamolo piano: basta un attimo e si finisce alla berlina. Subito Elmas. Entra in area. Højlund solo davanti alla porta. Passaggio facile. Invece calcia. Giocata personale.

Napoli, quello azzurro è dominio: i voti del CdS - Una squadra solida e compatta e che ha imparato a sopperire in maniera efficace alle assenze. ilnapolionline.com

Conte aveva capito tutto: "Con me non gioca", ADL l'ha venduto per 20 milioni in estate Ha giocato un solo minuto, i tifosi lo vogliono spedire di nuovo a Napoli I DETTAGLI https://bit.ly/4q9o6Z9 - facebook.com facebook

| @leleadani: “Il Napoli ha dominato a Roma all’Olimpico, ha giocato solo il Napoli dall’inizio alla fine. La migliore espressione calcistica si è vista col diluvio universale, quindi non nelle condizioni migliori per un calcio palleggiato. Cosa che invece il Napoli x.com

