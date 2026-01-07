Il Napoli pareggia 2-2 con il Verona al Maradona nel 19° turno di campionato. Dopo un primo tempo sottotono, gli azzurri si trovano sotto di due reti prima di reagire. La partita si conclude con un punto ciascuno, segnalando un passo falso inatteso per la squadra partenopea.

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona al Maradona, nella sfida valida per il 19° turno. Primo tempo sotto ritmo degli azzurri che si ritrovano sotto di due gol dopo mezz'ora. Il Verona gioca con grande coraggio e passa in vantaggio al 16' con uno splendido colpo di tacco di Martin Frese. Poco dopo è Gift Orban a realizzare un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa è un altro Napoli. Al 54' dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Scott McTominay. Poi all'82' pareggia i conti capitan Di Lorenzo, su assist di Marianucci. Nel mezzo due reti annullate a Hojlund e McTominay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri

Leggi anche: Il Napoli rimonta due gol al Verona: pari per gli azzurri dopo un inizio choc

Leggi anche: Sorpresa al Maradona: il Verona va avanti di due reti, il Napoli la riprende ma Conte rallenta prima dell'Inter

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli-Verona, le mosse a sorpresa di Zanetti con Fallou Cham e Valentini; SSC Napoli, nel 2026 il centenario: ma la vera data di fondazione non è l'1 agosto!; Il Napoli grazie a Conte ha trasformato l’emergenza in una straordinaria continuità di risultati e di rendimento; Calciomercato Napoli, tutti gli obiettivi a centrocampo: da Gotze a Goretzka!.

Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri - Scaligeri in vantaggio di due gol nel primo tempo, poi McTominay e Di Lorenzo pareggiano i conti ... ilgiornale.it