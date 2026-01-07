Il Napoli frena a sorpresa al Maradona | il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri
Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona al Maradona, nella sfida valida per il 19° turno. Primo tempo sotto ritmo degli azzurri che si ritrovano sotto di due gol dopo mezz'ora. Il Verona gioca con grande coraggio e passa in vantaggio al 16' con uno splendido colpo di tacco di Martin Frese. Poco dopo è Gift Orban a realizzare un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa è un altro Napoli. Al 54' dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Scott McTominay. Poi all'82' pareggia i conti capitan Di Lorenzo, su assist di Marianucci. Nel mezzo due reti annullate a Hojlund e McTominay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
