Il motore va in avaria tenta un atterraggio di emergenza ma precipita con l' aereo in un canile

Il 7 gennaio, intorno alle 14:45, un aereo ultraleggero è precipitato nella periferia di Pozzonovo, in provincia di Padova. Dopo un tentativo di atterraggio di emergenza, il velivolo è finito in un canile, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. L’incidente è oggetto di indagini per accertarne le cause e circostanze.

Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 14:45 del 7 gennaio nella periferia di Pozzonovo (Padova). Il pilota, 64 anni e residente ad Albignasego, è ricoverato in ospedale. Come riporta il collega Cesare Arcolini su PadovaOggi, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.La. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il motore va in avaria, tenta un atterraggio di emergenza ma precipita con l'aereo in un canile Leggi anche: Tenta un atterraggio di emergenza e precipita in un canile: miracolato Leggi anche: Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tenta un atterraggio di emergenza e precipita in un canile: miracolato - Un pilota di 64 anni di Albignasego ha perso il controllo del suo ultraleggero dopo aver toccato con l'ala un albero finendo in un'area adibita a canil ... padovaoggi.it

