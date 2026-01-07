Il mistero della tennista sconosciuta | non sa giocare né le regole video imbarazzanti a Nairobi

Durante il torneo W35 ITF di Nairobi, si è acceso un dibattito sulla wild card assegnata a una tennista sconosciuta, che ha subito una pesante sconfitta 6-0 6-0. Video imbarazzanti e comportamenti inusuali hanno suscitato dubbi sulla sua preparazione e sulle regole del torneo, alimentando polemiche sui social e tra gli appassionati. La vicenda mette in discussione le decisioni prese e la trasparenza delle assegnazioni.

