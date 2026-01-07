Il mercato di gennaio riapre scenari che sembravano chiusi, con Mazzocchi che torna in lizza e l’ipotesi Lazzari che, seppur più costosa, rimane una possibile alternativa. La finestra invernale, aperta fino al 2 febbraio, potrebbe offrire nuove opportunità di rafforzamento per il Sassuolo, che valuta attentamente le opzioni disponibili in un contesto di mercato in evoluzione.

A volte ritornano. E la ‘finestra’ invernale, che accompagnerà il Sassuolo fino al prossimo 2 febbraio, potrebbe riaprire piste che sembravano chiuse in estate. Così, il mercato di gennaio, combinato alle necessità del Sassuolo, scoperto sugli esterni difensivi – Pieragnolo e Paz infortunati, Coulibaly in Coppa d’Africa e mai troppo convincente – riporterebbe, stando a radiomercato, la dirigenza neroverde su Pasquale Mazzocchi (foto). Classe 1995, polivalente quanto serve, il difensore gioca, non moltissimo per la verità, a Napoli (per lui 6 presenze e 130’ in campo tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa) ed era già stato inseguito a lungo ad agosto dai neroverdi, che sembrano voler ritentare l’assalto, tenendo ben d’occhio, tuttavia, anche un altro obiettivo rappresentato dal laziale Manuel Lazzari, più costoso rispetto al laterale partenopeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Mazzocchi, l’ipotesi che ritorna. Alternativa Lazzari, ma costa

Leggi anche: Modena, il mercato all’attacco. Tante ipotesi, ma nessuna urgenza

Leggi anche: Alternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gli acquisti del Napoli nelle ultime 5 sessioni del mercato di Gennaio: - Okafor - Hasa - Scuffet - Billing - Ngonge - Mazzocchi - Dendoncker - Traore - Gollini - Bereszynski - Tuanzebe Presidè chist'ann nu pazziá, a Gennaio facciamo nu mercato serio! #F - facebook.com facebook

Il #Sassuolo, oltre a #Lazzari, segue anche Pasquale #Mazzocchi del #Napoli per la fascia. #calciomercato #transfers #transfer. [ @DiMarzio] x.com