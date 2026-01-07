Il maltempo non ferma la Motobefana

Nonostante il maltempo che ha interessato la provincia di Latina il giorno dell’Epifania, la tradizionale Motobefana dei Motopatitori ha comunque preso il via. Anche in condizioni difficili, l’evento ha mantenuto la sua consueta partecipazione, confermando l’importanza di questa tradizione locale. La perseveranza degli organizzatori e dei partecipanti ha permesso di preservare un momento di festa e comunità, nonostante le sfide del tempo.

Il maltempo che nel giorno dell'Epifania si è abbattuto anche sulla provincia di Latina non ha fermato la Motobefana dei Motopatitori. Nonostante la pioggia battente della mattina del 6 gennaio nel capoluogo pontino l'evento si è svolto lo stesso e ha visto la grande partecipazione di centinaia.

