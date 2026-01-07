Il locale di Crans-Montana Nessun controllo dal 2020 | Rammarico e amarezza

A Crans-Montana, nel 2025, sono stati eseguiti più di 1.400 controlli antincendio, ma il locale Constellation non ha mai ricevuto ispezioni. La mancanza di controlli ufficiali dal 2020 suscita rammarico e amarezza tra operatori e autorità, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle normative nel settore.

CRANS-MONTANA (Svizzera) In tutto il 2025 a Crans-Montana "sono stati effettuati oltre 1.400 controlli antincendio ", ma nessun ispettore ha mai messo piede al Constellation. Lo ha ammesso pubblicamente il sindaco dell'esclusiva località sciistica del Canton Vallese, Nicolas Féraud. E riconosce che il Consiglio comunale "si rammarica amaramente di aver scoperto una carenza nei controlli periodici (che spettano al Comune, ndr) di questo esercizio dal 2020". Ma respinge ogni sospetto di corruzione: "Non è così. Gli ispettori non conoscevano i proprietari dei bar, non c'erano legami personali". Anche se sul buco nei controlli, al momento "non sappiamo spiegarlo".

