Il locale di Crans era fuori controllo da 5 anni

Il locale di Crans, inattivo da cinque anni, è stato oggetto di recenti polemiche. Il sindaco ha dichiarato la volontà di assumersi responsabilità, criticando i gestori per negligenza. Il seminterrato, progettato per accogliere fino a 100 clienti, evidenzia problemi di sicurezza e gestione che richiedono un intervento immediato per garantire conformità e tutela pubblica.

Il sindaco di Crans: «Pronti ad assumerci responsabilità, gestori negligenti». Il seminterrato poteva ospitare 100 clienti al massimo. Giorgia Meloni ha incontrato anche i familiari, assicurando la massima vicinanza dell'esecutivo. Oggi i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano, di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni Tamburi a Bologna. Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage di Crans-Montana, la veglia per le vittime fuori dal locale; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Crans-Montana, il compagno di tennis di Riccardo Minghetti: «Noi, rivali sul campo e amici fuori» - Era una persona d'oro, uno che non ti lasciava mai solo».

Crans-Montana, il racconto drammatico dei testimoni fuori dal locale: "Ad alcuni mancano parti del volto" - Montana, raccolte tra chi festeggiava il capodanno nella località sciistica svizzera ... virgilio.it

CRANS-MONTANA Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans-Montana: 100 euro per l’ingresso di Capodanno - Home // Cronaca // Le Constellation, i prezzi del locale della strage di Crans- statoquotidiano.it

Lo scorso 19 dicembre i gestori del locale di Crans-Montana avevano presentato un progetto per aumentare ancora i posti - facebook.com facebook

Crans-Montana: le immagini dell'aggressione ad una troupe Rai durante la realizzazione di un reportage sulle attività della famiglia Moretti, proprietari del locale "Constellation" x.com

