il locale di crans era fuori controllo da 5 anni

Il locale di Crans, inattivo da cinque anni, è stato oggetto di recenti polemiche. Il sindaco ha dichiarato la volontà di assumersi responsabilità, criticando i gestori per negligenza. Il seminterrato, progettato per accogliere fino a 100 clienti, evidenzia problemi di sicurezza e gestione che richiedono un intervento immediato per garantire conformità e tutela pubblica.

Il sindaco di Crans: «Pronti ad assumerci responsabilità, gestori negligenti». Il seminterrato poteva ospitare 100 clienti al massimo.. Giorgia Meloni ha incontrato anche i familiari, assicurando la massima vicinanza dell’esecutivo. Oggi i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano, di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni Tamburi a Bologna.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Crans-Montana, il Comune: "Negli ultimi 5 anni nessun controllo antincendio nel locale" | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» 

Leggi anche: Il locale di Crans-Montana. Nessun controllo dal 2020: "Rammarico e amarezza"

