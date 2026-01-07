Il Liverpool ha ufficializzato il prestito di Jennifer Falk, portiere svedese proveniente dal BK Hacken, per la stagione 2025-26. L'operazione mira a rafforzare la rosa delle Reds nel tentativo di mantenere la categoria nella Super League femminile. Falk si unisce alla squadra con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento delle ambizioni sportive del club nel corso del campionato.

Breaking: Il Liverpool ha annunciato la firma in prestito di Jennifer Falk dal BK Hacken. Il portiere rappresenterà i Reds per il resto della stagione 2025-26 mentre cercano di evitare la retrocessione dalla Super League femminile. Falk ha fatto notizia agli Europei femminili del 2025 quando la sfida dei quarti di finale della Svezia contro l’Inghilterra è finita ai calci di rigore. La 32enne ha parato quattro calci ai rigori ma ne ha sbagliata anche una mentre l’Inghilterra è arrivata alle semifinali e alla fine ha vinto la competizione. È il secondo acquisto del Liverpool dall’Hacken questo mese, dopo aver concluso un contratto a tempo indeterminato per il centrocampista Alice Bergstrom. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool ha concluso il prestito per il portiere della Svezia Falk

Leggi anche: Il teatro "Rossella Falk" di Tarquinia apre il sipario. Il programma della stagione 2025/2026

Leggi anche: Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Virgil van Dijk: Vogliamo fare molto meglio nell'ultima parte del nostro gioco; Pedullà: Chiesa, semaforo verde per la Juventus. Ma ci sono varie correnti di pensiero; From UK - Chiesa, duello Juve-Napoli ma il Liverpool frena: addio rimandato all’estate; Gramellini: 'Se pensiamo che Chiesa possa risolvere i problemi della Juve sbagliamo'.

Pearce (The Athletic) su Chiesa: "Il Liverpool non ha avuto contatti con la Juve, sarei sorpreso se lo lasciassero andare in prestito. Via solo per un'offerta generosa" - com ha contattato, in esclusiva, il collega di The Athletic e molto vicino alle vicende di casa Liverpool, James Pearce, per avere le ultime sui rumors che accostano Federico ... tuttojuve.com