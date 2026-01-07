Il libro di Federica Sargolini all’auditorium della biblioteca

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì alle 17.30, presso l’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, si terrà la presentazione del libro di Federica Sargolini,

Venerdì, alle 17.30 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino a largo Fidi, ci sarà la presentazione del libro di Federica Sargolini " Ma la memoria è dolce " (Giaconi Editore). Moderata da Fabiola Caporalini, presidente dell’associazione Amici Per, "sarà una preziosa occasione per riscoprire alcuni momenti di terribile difficoltà e straordinaria umanità successi nelle campagne marchigiane durante la seconda guerra mondiale ", spiegano gli organizzatori. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le campagne marchigiane diventano infatti rifugio e teatro silenzioso di alleanze inaspettate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il libro di federica sargolini all8217auditorium della biblioteca

© Ilrestodelcarlino.it - Il libro di Federica Sargolini all’auditorium della biblioteca

Leggi anche: Riapre l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria

Leggi anche: All’auditorium della Fondazione il libro "Il comandante anarchico" dedicato a Emilio Canzi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il romanzo di Sargolini alla Statale - 30 alla biblioteca statale di Macerata, ci sarà l’incontro con Federica Sargolini, autrice del libro "Ma la memoria è dolce", edito dalla casa editrice Giaconi Editore. ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.