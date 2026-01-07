Il libro di Federica Sargolini all’auditorium della biblioteca
Venerdì alle 17.30, presso l’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, si terrà la presentazione del libro di Federica Sargolini,
Venerdì, alle 17.30 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino a largo Fidi, ci sarà la presentazione del libro di Federica Sargolini " Ma la memoria è dolce " (Giaconi Editore). Moderata da Fabiola Caporalini, presidente dell’associazione Amici Per, "sarà una preziosa occasione per riscoprire alcuni momenti di terribile difficoltà e straordinaria umanità successi nelle campagne marchigiane durante la seconda guerra mondiale ", spiegano gli organizzatori. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le campagne marchigiane diventano infatti rifugio e teatro silenzioso di alleanze inaspettate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Riapre l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria
Leggi anche: All’auditorium della Fondazione il libro "Il comandante anarchico" dedicato a Emilio Canzi
Il romanzo di Sargolini alla Statale - 30 alla biblioteca statale di Macerata, ci sarà l’incontro con Federica Sargolini, autrice del libro "Ma la memoria è dolce", edito dalla casa editrice Giaconi Editore. ilrestodelcarlino.it
UN LIBRO IN RETE Fabio Stassi in dialogo con Federica Augusta Rossi Giovedì 15 gennaio Ore 20.30 Palazzo Festari – Corso Italia 63, Valdagno (VI) Ingresso libero fino ad esaurimento posti Un nuovo appuntamento con Un libro in rete dedicato - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.