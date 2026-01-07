Venerdì alle 17.30, presso l’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, si terrà la presentazione del libro di Federica Sargolini,

Venerdì, alle 17.30 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino a largo Fidi, ci sarà la presentazione del libro di Federica Sargolini " Ma la memoria è dolce " (Giaconi Editore). Moderata da Fabiola Caporalini, presidente dell’associazione Amici Per, "sarà una preziosa occasione per riscoprire alcuni momenti di terribile difficoltà e straordinaria umanità successi nelle campagne marchigiane durante la seconda guerra mondiale ", spiegano gli organizzatori. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le campagne marchigiane diventano infatti rifugio e teatro silenzioso di alleanze inaspettate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il libro di Federica Sargolini all’auditorium della biblioteca

Il romanzo di Sargolini alla Statale - 30 alla biblioteca statale di Macerata, ci sarà l’incontro con Federica Sargolini, autrice del libro "Ma la memoria è dolce", edito dalla casa editrice Giaconi Editore. ilrestodelcarlino.it

