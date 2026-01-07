Il killer del capotreno e il precedente in un supermarket di Udine Il titolare | Sarei potuto morire io

Il 36enne croato Marin Jelenic, responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, aveva già manifestato comportamenti violenti in passato. Alfredo Vasto, proprietario di un supermercato a Udine, ha raccontato di aver avuto un precedente incontro con Jelenic, evidenziando come la sua aggressività potesse rappresentare un pericolo anche per chi gli stava vicino. La vicenda sottolinea l’importanza di riconoscere segnali di pericolo prima che si trasformino in tragedia.

Marin Jelenic, il croato di 36 anni che ha accoltellato a morte il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna lo scorso lunedì 5 gennaio, aveva già dato prova della sua aggressività: a rivelare al Messaggero Veneto la sua esperienza con l'assassino, riconosciuto dopo la diffusione delle foto segnaletiche da parte delle forze dell'ordine durante la caccia all'uomo, è stato Alfredo Vasto, titolare di un supermercato Conad sito nel centro di Udine. Certo di avere già visto quel volto, Vasto aveva effettuato una ricerca tra alcuni filmati registrati dalle videocamere di sicurezza interne, ritrovando immediatamente quello nel quale era stata immortalata l'incursione serale di un uomo all'interno del punto vendita da lui gestito.

