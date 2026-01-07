Il killer a piede libero l' Iran che vacilla e una data da non mancare

In un contesto di crescente tensione, si analizzano i recenti sviluppi legati al killer ancora a piede libero, all’instabilità politica in Iran e a un evento importante in agenda. Nel frattempo, emerge la vicenda del croato accusato di aver ucciso un capotreno a Bologna, che, pur avendo precedenti specifici, si trova ancora in libertà. Un quadro complesso che richiede attenzione e approfondimento.

Il croato accusato di aver ucciso un capotreno a Bologna aveva precedenti specifici ma era a piede libero. Perché non è stato espulso? Perché non era in un centro di detenzione? Qualche magistrato anche dovrà dare delle spiegazioni. Ma su Il Tempo in edicola c'è anche spazio al regime degli ayatollah che sulla strada per fare la fine di quello di Maduro in Venezuela. Il punto con il direttore Daniele Capezzone che ricorda anche un'occasione importante per seguire il nostro quotidiano. IL TEMPO L'edicola digitale: tutte le formule e le offerte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Occhio, è la nostra prima pagina più politica di tutte.

