Dal 2024 al 2027, Sky conferma il suo impegno nel golf, offrendo una copertura completa del DP World Tour e della Ryder Cup 2027. La piattaforma trasmetterà in diretta le principali tappe, raccontando i protagonisti e i percorsi di uno degli sport più affascinanti. Un investimento che rafforza la presenza del golf su Sky Sport Golf, garantendo agli appassionati un’esperienza completa e aggiornata nel tempo.

Sky rinnova DP World Tour e porta Ryder Cup 2027 su Sky Sport Golf raccontando campioni, percorsi e copertura completa in diretta fino al 2027. L'orizzonte del grande golf internazionale si tinge nuovamente d' azzurro e di verde, confermando un legame ormai indissolubile tra la passione dei green e la programmazione della " Casa dello Sport ". Sky ha infatti ufficializzato il rinnovo dei diritti di trasmissione per il DP World Tour e la Ryder Cup, garantendo agli appassionati una copertura completa e d' eccellenza fino alla stagione 2027. Non si tratta di un semplice accordo commerciale, ma della prosecuzione di un racconto iniziato oltre cinquant'anni fa, capace di trasformare ogni settimana la pressione della competizione in emozione pura, seguendo i campioni attraverso città, culture e percorsi sempre nuovi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Il Golf mette le radici fino al 2027 su Sky tra DP World Tour e il mito della Ryder Cup

