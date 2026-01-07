Il giudice di Maduro? Eccellente nonostante sia ebreo La gaffe del Paìs e le scuse | Una svista non siamo antisemiti…

Recentemente, un commento pubblicato da Paìs ha suscitato polemiche per aver descritto un giudice statunitense come “eccellente” nonostante la sua appartenenza alla comunità ebraica. La testata si è poi scusata, definendo quanto accaduto una “svista” e ribadendo di non essere antisemita. Questo episodio evidenzia l’importanza di un linguaggio accurato e rispettoso nel giornalismo, evitando fraintendimenti o generalizzazioni.

Il giudice Usa chiamato a pronunciarsi sulle accuse a Nicolas Maduro? Eccellente, ha una notevole «reputazione di imparzialità, nonostante sia un membro di spicco della comunità ebraica ». È l’incredibile annotazione fatta da El Paìs a proposito di Alvin Hellerstein, il magistrato di New York chiamato a presiedere il processo contro l’ormai ex presidente venezuelano catturato dagli Usa. Il noto quotidiano spagnolo aveva affidato nei giorni scorsi il compito di tracciare un profilo del giudice a un suo giornalista, Jesús Sérvulo González. Che nel pezzo consegnato e pubblicato è scivolato sulla buccia di banana dando credito a Hellerstein di una illustre carriera e ottima reputazione, appunto, «nonostante» la sua comunità religiosa d’appartenenza. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Maduro, "ebreo ortodosso di 92 anni": clamoroso, chi è il giudice Leggi anche: Maduro sarà giudicato dal 92enne Hellerstein: chi è l’eterno giudice ebreo ortodosso che deciderà il destino del dittatore venezuelano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il giudice di Maduro? «Eccellente, nonostante sia ebreo». La gaffe del País e le scuse: «Una svista, non siamo antisemiti…» - Lo scivolone del quotidiano spagnolo in un articolo su Alvin Hellerstein, il magistrato Usa che presiede il processo contro l'ex presidente venezuelano L'articolo Il giudice di Maduro? msn.com

Venezuela, Nicolas Maduro davanti al giudice di New York: "Sono io il presidente, sono innocente" - L'udienza al tribunale di Manhattan del presidente del Venezuela Maduro è durata circa un'ora. msn.com

L'ex giudice della Corte internazionale: «Maduro È sequestro di persona» x.com

"CEPPUTI"! (Fusi & refusi storici!). "Sono un prigioniero di guerra": portato in ceppi dal giudice, il presidente del Venezuela Maduro si dichiara non colpevole. Manifestazioni al tribunale di New York. Ma Trump tira dritto, la nuova leader di Caracas è "dispo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.