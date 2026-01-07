Il giornalista e analista di geopolitica Dario Fabbri presenta il suo nuovo libro,

La rassegna "Autori in centro al Foro", con l'inizio del 2026 prosegue con un nuovo ospite: il giornalista ed esperto di geopolitica Dario Fabbri che, giovedì 8 gennaio, presenta il suo libro "Il destino dei popoli".Il direttore della rivista Domino, intervistarlo per l'occasione dal giornalista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il giornalista Dario Fabbri torna in libreria con il volume "Il destino dei popoli"

Dario Fabbri: «Nel 2022 ero disoccupato, Mentana mi chiamò per caso: siamo stati in diretta 100 giorni. Terza guerra mondiale? Trump si prepara allo scontro finale con la Cina» - Giornalista, esperto di geopolitica, volto divenuto molto popolare negli ultimi anni anche per i suoi interventi televisivi nelle trasmissioni di Enrico Mentana su La7 (con quest'ultimo ha poi fondato ... brescia.corriere.it

