Il Genoa spinge per Bento e si prepara a sfidare il Milan | le scelte di De Rossi

Il Genoa si avvicina all'incontro con il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società sta lavorando per portare Bento, attuale portiere dell’Al-Nassr, in Italia. De Rossi valuta attentamente le scelte da adottare in vista della sfida, considerando anche questa possibile operazione di mercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’importante aggiunta per la squadra rossoblù.

Il Genoa spinge per Bento, portiere dell'Al-Nassr, formazione dell'Arabia Saudita dove milita anche Cristiano Ronaldo. Il calciatore potrebbe essere uno dei primi rinforzi ad arrivare alla corte di Daniele De Rossi, anche perché Leali continua a deludere. Concorrenza del West Ham

