Il futuro degli ospedali lecchesi | sopralluoghi e confronto aperto

Recenti sopralluoghi presso gli ospedali di Bellano e Merate hanno coinvolto il Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci e i vertici di Asst. Questi incontri sono parte di un confronto aperto volto a valutare il futuro delle strutture ospedaliere lecchesi, con l’obiettivo di approfondire le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema sanitario locale.

Nelle scorse settimane si sono svolti sopralluoghi concordati tra i componenti del Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci e i vertici di Asst presso gli ospedali di Bellano e di Merate. Un ulteriore sopralluogo è già stato programmato anche all’ospedale di Lecco, così da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

