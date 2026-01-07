Il futuro degli ospedali lecchesi | sopralluoghi e confronto aperto

Recenti sopralluoghi presso gli ospedali di Bellano e Merate hanno coinvolto il Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci e i vertici di Asst. Questi incontri sono parte di un confronto aperto volto a valutare il futuro delle strutture ospedaliere lecchesi, con l’obiettivo di approfondire le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema sanitario locale.

Nelle scorse settimane si sono svolti sopralluoghi concordati tra i componenti del Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci e i vertici di Asst presso gli ospedali di Bellano e di Merate. Un ulteriore sopralluogo è già stato programmato anche all'ospedale di Lecco, così da.

Il futuro degli ospedali lecchesi: sopralluoghi nelle strutture di Bellano e Merate - L’impegno della Conferenza dei Sindaci per un confronto diretto e trasparente con l’Asst di Lecco “Abbiamo chiesto di condividere con gli enti locali lo scenario e le strategie dei prossimi anni rispe ... msn.com

